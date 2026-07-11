Аферист убеждал стариков покупать золотые монеты на завышенной цене

Прокуратура утверждает, что монеты продавались по значительно завышенной стоимости, при этом покупателям не сообщали о размере наценки. Кроме того, следствие считает, что в ряде случаев после получения денег компании вовсе не поставили оплаченные золотые и серебряные монеты.