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Аферист убеждал стариков покупать золотые монеты на завышенной цене

Федеральная прокуратура США предъявила 36-летнему жителю Далласа десять обвинений в электронном мошенничестве по делу о продаже драгоценных металлов пожилым клиентам.

Федеральная прокуратура США предъявила 36-летнему жителю Далласа десять обвинений в электронном мошенничестве по делу о продаже драгоценных металлов пожилым клиентам. По каждому из эпизодов законом предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы, если вина обвиняемого будет доказана в суде.

По версии следствия, фигурант руководил несколькими компаниями, которые предлагали пенсионерам перевести свои накопления на покупку золотых и серебряных монет. Клиентов убеждали вложить деньги, отложенные на пенсию, в драгоценные металлы.

Прокуратура утверждает, что монеты продавались по значительно завышенной стоимости, при этом покупателям не сообщали о размере наценки. Кроме того, следствие считает, что в ряде случаев после получения денег компании вовсе не поставили оплаченные золотые и серебряные монеты.

Обвинительное заключение федеральное большое жюри утвердило 20 мая. Впервые перед федеральным магистратским судьей обвиняемый предстал 17 июня. Расследование проводило отделение ФБР в Далласе совместно с прокуратурой Северного округа Техаса. Окончательное решение по делу будет принято судом после рассмотрения всех доказательств.

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