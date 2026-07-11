Что произошло в Минске, где шел дым из трамвая

Инцидент случился в пятницу, 10 июля, на улице Якуба Коласа, видео опубликовали в сети. Как пояснили в «Минсктрансе», примерно в 18.10 случилось задымление вагона трамвая № 6, который ехал в сторону Зеленого Луга.
Согласно предварительной информации, произошло короткое замыкание высоковольтных проводов на клеммной колодке второй тележки. Возгорание смог устранить водитель, сотрудники МЧС не привлекались. Транспортное средство не повреждено, его отбуксировали в парк.
Из-за инцидента случилась остановка движения трамваев № 1, 6, 11.
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