В Светлогорске спасли трех тонувших взрослых и двух подростков

В Светлогорске 10 июля спасатели вытащили из воды пять тонувших человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.
Сообщение от оператора «Системы-112» о том, что на центральном пляже в районе строящихся апартаментов тонут пять человек, поступило в 18:49. Муниципальные спасатели достали из воды двух подростков и трех взрослых. Их передали бригаде скорой помощи для осмотра.
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