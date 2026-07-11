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В Светлогорске спасли трех тонувших взрослых и двух подростков

Они тонули на центральном пляже в районе строящихся апартаментов.

В Светлогорске 10 июля спасатели вытащили из воды пять тонувших человек. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Калининградской области.

Сообщение от оператора «Системы-112» о том, что на центральном пляже в районе строящихся апартаментов тонут пять человек, поступило в 18:49. Муниципальные спасатели достали из воды двух подростков и трех взрослых. Их передали бригаде скорой помощи для осмотра.

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