Пять автомобилей столкнулись в одном из тоннелей Москвы

Ранее поступали сведения о ещё одном крупном происшествии в Москве, которое серьезно осложнило движение транспорта. Эта авария случилась вечером на 4-м километре внешнего кольца МКАД. К месту прибыли городские экстренные службы. Вследствие аварии проезд по внутренней стороне в направлении съезда 5А был затруднен на расстояние 5,5 километра. Движение автомобилей осуществлялось по пяти из шести полос. Сотрудники Дептранса рекомендовали водителям при планировании маршрутов учитывать данные ограничения. О возобновлении движения в обычном режиме стало известно 7 июля в 00:28 по московскому времени.