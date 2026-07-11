Пять автомобилей столкнулись в одном из тоннелей Москвы

В минувший вечер в столичном Гагаринском тоннеле произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
«На участке внутренней стороны Третьего транспортного кольца (внутри Гагаринского тоннеля) зафиксировано столкновение пяти автомобилей. Подробности инцидента и данные о возможных пострадавших выясняются», — говорится в сообщении канала.
Из-за аварии на этом участке дороги протяженность затора составила 2,3 километра.
Ранее поступали сведения о ещё одном крупном происшествии в Москве, которое серьезно осложнило движение транспорта. Эта авария случилась вечером на 4-м километре внешнего кольца МКАД. К месту прибыли городские экстренные службы. Вследствие аварии проезд по внутренней стороне в направлении съезда 5А был затруднен на расстояние 5,5 километра. Движение автомобилей осуществлялось по пяти из шести полос. Сотрудники Дептранса рекомендовали водителям при планировании маршрутов учитывать данные ограничения. О возобновлении движения в обычном режиме стало известно 7 июля в 00:28 по московскому времени.
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