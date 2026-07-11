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В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов

Специалисты продолжают устранять последствия происшествия.

На станции Стайный Красноярской железной дороги открыто движение поездов по одному из путей.

Пассажирские поезда направляются по своим маршрутам. В настоящее время специалисты РЖД принимают меры по сокращению времени их задержки. На месте продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути для полного возвращения к штатному расписанию.

Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильных сервисах РЖД.

Напомним, движение через станцию было полностью приостановлено из-за схода с рельсов грузового состава.