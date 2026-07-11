В Красноярском крае восстановили движение поездов после схода вагонов

На станции Стайный Красноярской железной дороги открыто движение поездов по одному из путей.
Пассажирские поезда направляются по своим маршрутам. В настоящее время специалисты РЖД принимают меры по сокращению времени их задержки. На месте продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути для полного возвращения к штатному расписанию.
Оперативную информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильных сервисах РЖД.
Напомним, движение через станцию было полностью приостановлено из-за схода с рельсов грузового состава.