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Пожар в морском порту Таганрога потушен, движение транспорта возобновлено

В Таганроге сотрудники МЧС с помощью пожарного поезда смогли потушить возгорание в морском порту. На борьбу с огнем у специалистов ушло чуть более 24 часов.

Источник: "Российская газета"

В Таганроге сотрудники МЧС с помощью пожарного поезда смогли потушить возгорание в морском порту. На борьбу с огнем у специалистов ушло чуть более 24 часов.

Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

«В 5:05 пожар полностью потушен. Благодарю огнеборцев за оперативность и профессионализм. Несколько подразделений остаются на дежурстве для предотвращения повторных возгораний», — сообщила она.

Эквауированным жителям, а таковых 44 человека, разрешено вернуться к домам. Специальная муниципальная комиссия занимается обследованием жилых помещений для оценки ущерба. Пострадавшие жители города мугут по всем вопросам обращаться в управление защиты от ЧС Таганрога (ул. Морозова, 8), по телефону горячей линии: +7 (8634) 37−50−88 или в ЕДДС по номеру 112.

Ранее введенные изменения движения маршрутов трамваев № 73-б, № 74, № 19, № 30, а также автобусов № 6 и № 56 отменены. Проезд открыт, транспорт следует по штатным маршрутам.

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