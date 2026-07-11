Карантин по бешенству ввели под Самарой

Территорию в радиусе 500 метров от очага признали неблагополучным пунктом. Чтобы ликвидировать бешенство, на территории вели ограничения. В очаге запретили лечить восприимчивых животных, сюда нельзя заходить посторонним, за исключением тех, кто ликвидирует болезнь. В неблагополучном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки.