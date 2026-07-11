В селе Кын временно ограничена подача электроэнергии

Село Кын находится на границе Пермского края и Свердловской области. В соседнем регионе подтопило трассу «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Ограничения движения введены в четырёх районах. Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что сильные дожди продлятся до 13 июля.