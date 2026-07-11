В селе Кын временно ограничена подача электроэнергии

Подача электроэнергии ограничена в селе Кын, сообщает компания «Россети Урала».
Резкий подъём воды вечером 10 июля 2026 года в реках вызвал подтопление села Кын. Для обеспечения безопасности жителей временно ограничена подача электроэнергии на линию электропередачи 10 кВ и три трансформаторные подстанции.
«Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте и ведут мониторинг оперативной обстановки. После схода воды специалисты компании приступят к поэтапному возобновлению подачи электроэнергии», — сообщает «Россети Урал».
Село Кын находится на границе Пермского края и Свердловской области. В соседнем регионе подтопило трассу «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Ограничения движения введены в четырёх районах. Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что сильные дожди продлятся до 13 июля.
Кандидат географических наук Андрей Шихов сообщил о формировании в Свердловской области «мезомасштабной конвективной системы», способной вызвать сильные ливни с количеством осадков до 100 мм за 12 часов. Под её влияние попадает восточная часть Пермского края, особенно Горнозаводский округ.
Напомним, подтопление населённого пункта Кын в Пермском крае усилилось.