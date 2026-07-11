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Устранение последствий паводка в селе Кын контролирует прокуратура Прикамья

Резкий подъем воды подтопил несколько домовладений.

Источник: Комсомольская правда

В селе Кын в Лысьвенского округа из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке. Неблагоприятные погодные условия стали причиной подтопления нескольких домовладений. Есть повреждения объектов дорожной инфраструктуры.

Работу экстренных и оперативных служб координирует Лысьвенский городской прокурор Дмитрий Прокопенко. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ, организацию пунктов временного размещения.

Краевая прокуратура обеспечит соблюдение прав жителей села, пострадавших в результате подтопления территории.

Ранее стало известно о прошедших мощных ливнях в селе Кын. Небольшие улочки превратились в бурные реки. Вода за считанные часы подняла реки, которыми окружен населенный пункт.