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В Алексеевском районе на пожаре пострадал пожилой мужчина

В селе Шариповка Алексеевского района горел пристрой к частному дому.

Источник: НИА Самара

В пятницу, 10 июля, в селе Шариповка Алексеевского района горел пристрой к частному дому, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию в 20 кв. метров. Сообщается, что при пожаре пострадал 73-летний мужчина, пишет Волга-Ньюс.

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