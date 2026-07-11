В Алексеевском районе на пожаре пострадал пожилой мужчина

В пятницу, 10 июля, в селе Шариповка Алексеевского района горел пристрой к частному дому, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Пламя охватило территорию в 20 кв. метров. Сообщается, что при пожаре пострадал 73-летний мужчина, пишет Волга-Ньюс.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше