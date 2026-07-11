В Петербурге с начала года утонули 11 человек

С начала года в Северной столице утонули 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
«С начала лета на акватории Северной Венеции произошло уже 12 происшествий. Погибли 11 человек, двое из них — дети», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что чаще всего трагедии случаются при купании в необорудованных или запрещенных для этого местах. Риск смерти увеличивается, если человек во время купания пьян, перегрет или ныряет в незнакомых водоемах.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше