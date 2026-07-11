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В Енисейске заведующая автошколы присвоила 855 тысяч рублей

При задержании фигурантка уголовного дела пыталась свалить пропажу денег на грабителей.

Источник: Комсомольская правда

В Енисейске заведующая учебной частью автошколы присвоила 855 тысяч рублей. На днях ей вынесли приговор — два года лишения свободы условно и два года ограничение свободы. Женщине также придется вернуть всю сумму автошколе.

В прокуратуре края рассказали подробности этой истории. 28-летняя жительница Енисейска устроилась в автошколу в августе 2024 годай частью. Ей доверили ключи от кабинета и сейфа. В сейфе хранились деньги, которые вносили курсанты за обучение.

Однако спустя несколько месяцев девушка воспользовалась доверием работодателя в своих интересах. С апреля по август 2025 года она систематически забирала из сейфа часть денег. А чтобы никто не спохватился, попросту не отражала их поступление приходных ведомостях.

Пропажу денег обнаружили ревизия. Тогда гражданка свалила это на неких похитителей, которые взломали сейф. Но эксперты опровергли это.