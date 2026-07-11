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Жителя Нижнекамска задержали за публикацию видео после атаки БПЛА

В Татарстане задержали 33-летнего жителя Нижнекамска, который опубликовал в чате мессенджера видео с последствиями атаки беспилотника на промышленное предприятие. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным полиции, он снял видео, находясь на территории организации, после чего разместил его в интернете. Позже мужчина удалил публикацию.

В отношении мужчины вынесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Ранее сообщалось, что 8 июля в Нижнекамске при атаке БПЛА были повреждены несколько предприятий.

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