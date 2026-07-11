Жителя Нижнекамска задержали за публикацию видео после атаки БПЛА

По данным полиции, он снял видео, находясь на территории организации, после чего разместил его в интернете. Позже мужчина удалил публикацию.
В отношении мужчины вынесли предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
Ранее сообщалось, что 8 июля в Нижнекамске при атаке БПЛА были повреждены несколько предприятий.
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