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Милиция раскрыла, кем оказался мужчина, чье тело без головы нашли в Гродно

Милиция установила личность мужчины, чье тело без головы нашли на берегу Немана.

Источник: Комсомольская правда

Милиция раскрыла, кем оказался мужчина, чье тело без головы нашли в Гродно неподалеку от улицы Поповича в Гродно. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.

Напомним, что про обнаруженное тело без головы на берегу реки Неман сообщили в ОСВОД, сказав про поиски черепа.

Милиция вместе со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз смогли установить личность 58-летнего мужчины. В ближайшее время с его родственниками и родным свяжутся для информирования про детали случившегося.

«По предварительной версии, мужчина являлся лицом без определенного места жительства. Умерший ночевал в канализационных трубах, и его тело было вымыто обильными ливнями», — рассказали в УВД.

Предположительно, с момента смерти прошло больше месяца, и голова могла отпасть в процессе передвижения тела по причине сильного разложения. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.