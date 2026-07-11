Милиция раскрыла, кем оказался мужчина, чье тело без головы нашли в Гродно неподалеку от улицы Поповича в Гродно. Об этом сообщает УВД Гродненского облисполкома.
Напомним, что про обнаруженное тело без головы на берегу реки Неман сообщили в ОСВОД, сказав про поиски черепа.
Милиция вместе со специалистами Государственного комитета судебных экспертиз смогли установить личность 58-летнего мужчины. В ближайшее время с его родственниками и родным свяжутся для информирования про детали случившегося.
«По предварительной версии, мужчина являлся лицом без определенного места жительства. Умерший ночевал в канализационных трубах, и его тело было вымыто обильными ливнями», — рассказали в УВД.
Предположительно, с момента смерти прошло больше месяца, и голова могла отпасть в процессе передвижения тела по причине сильного разложения. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.