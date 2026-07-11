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Мошенники придумали для студентки схему «спасения» и стали фигурантами дела

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Студентка одного из вузов Минска оказалась втянута в мошенническую схему, став курьером, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik

История началась с того, что в Октябрьское РУВД обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина стала жертвой многоступенчатого обмана: сначала ей позвонил «оператор связи» и выманил под предлогом оценки качества услуг связи код из СМС.

После этого на связь с ней вышел лжесотрудник Комитета госконтроля. Он убедил минчанку, что ее данными завладели мошенники, и для «спасения» от уголовной ответственности ей необходимо «задекларировать» сбережения. В итоге пенсионерка передала «сотруднику Нацбанка» более 26 000 рублей.

Сотрудники Октябрьского РУВД вычислили курьера — им оказалась 18-летняя студентка вуза. Выяснилось, что девушка сама ранее пострадала от аналогичной аферы.

«Чтобы избежать уголовной ответственности, студентка по указанию аферистов посетила двух потерпевших и забрала у них деньги, которые затем оставила в тайниках. Кроме того, по направленным ей координатам девушка трижды забирала конверты и оставляла их в условленном месте», — рассказали подробности в ГУВД Мингорисполкома.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.