Мошенники придумали для студентки схему «спасения» и стали фигурантами дела

«Чтобы избежать уголовной ответственности, студентка по указанию аферистов посетила двух потерпевших и забрала у них деньги, которые затем оставила в тайниках. Кроме того, по направленным ей координатам девушка трижды забирала конверты и оставляла их в условленном месте», — рассказали подробности в ГУВД Мингорисполкома.