Мошенники придумали для студентки схему «спасения» и стали фигурантами дела

История началась с того, что в Октябрьское РУВД обратилась 70-летняя пенсионерка. Женщина стала жертвой многоступенчатого обмана: сначала ей позвонил «оператор связи» и выманил под предлогом оценки качества услуг связи код из СМС.
После этого на связь с ней вышел лжесотрудник Комитета госконтроля. Он убедил минчанку, что ее данными завладели мошенники, и для «спасения» от уголовной ответственности ей необходимо «задекларировать» сбережения. В итоге пенсионерка передала «сотруднику Нацбанка» более 26 000 рублей.
Сотрудники Октябрьского РУВД вычислили курьера — им оказалась 18-летняя студентка вуза. Выяснилось, что девушка сама ранее пострадала от аналогичной аферы.
«Чтобы избежать уголовной ответственности, студентка по указанию аферистов посетила двух потерпевших и забрала у них деньги, которые затем оставила в тайниках. Кроме того, по направленным ей координатам девушка трижды забирала конверты и оставляла их в условленном месте», — рассказали подробности в ГУВД Мингорисполкома.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.