Транснациональную группу по ввозу контрафактных сигарет выявили в Казахстане

«Департаментом АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Республики Казахстан. Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц», — говорится в сообщении.
По данным следствия, немаркированная табачная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В ходе расследования проведено более 30 обысков. Из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции общей стоимостью Т293 млн. По данным АФМ, сумма неуплаченных акцизов составила Т115 млн.
«В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему “Хавала”, позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе», — отметили в агентстве.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, которые, по данным следствия, использовались для перевозки табачной продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.