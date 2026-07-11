Транснациональную группу по ввозу контрафактных сигарет выявили в Казахстане

«Департаментом АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Республики Казахстан. Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц», — говорится в сообщении.