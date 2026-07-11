Молодой уфимец едва не «подарил» мошенникам 10 млн от продажи квартиры

На этом мошенники не остановились. Они убедили уфимца продать свою квартиру, а вырученные 9,7 миллиона рублей перевести на их счета. Недвижимость молодой человек продал, однако довести преступный умысел до конца аферистам не удалось. В ходе беседы с родителями молодой человек рассказал о происходящем, и они убедили его, что он общается с мошенниками. Родственники незамедлительно обратились в полицию, благодаря чему хищение почти 10 миллионов было предотвращено.