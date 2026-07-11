Тело свалившегося в воду утопленника 2-й день ищут в заливе под Волгоградом

Несчастный случай произошел с одним из жителей Волгоградской области. По словам очевидцев, компания отдыхала на берегу. На природе они выпили. Один из мужчин забрался на мост, не смог удержать равновесие и рухнул в воду.
«Поисково-спасательные работы по обнаружению тела предположительно утонувшего человека проводятся силами Дубовского поисково-спасательного подразделения в заливе села Оленье по заявке местной полиции», — сообщают в региональной службе спасения.
По данным v1.ru, полиция уже опросила очевидцев. Тело несчастного продолжают искать водолазы.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что волгоградский СК начал проверку после гибели подростка на пруду Огуречном в Новоаннинском районе.