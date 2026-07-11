Водитель в Иркутске наехал на двоих детей на пешеходном переходе и скрылся

Около полудня 11 июля 2026 водитель наехал на двух детей, которые перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Ленинском районе Иркутска, и скрылся с места происшествия. Об этом irk.aif.ru сообщили в областном МВД. Сейчас нарушителя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.