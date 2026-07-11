Водитель в Иркутске наехал на двоих детей на пешеходном переходе и скрылся

Около полудня 11 июля 2026 водитель наехал на двух детей, которые перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Ленинском районе Иркутска, и скрылся с места происшествия. Об этом irk.aif.ru сообщили в областном МВД. Сейчас нарушителя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.
ДТП произошло в 20-м Советском переулке в районе строения № 233Б по улице Баумана, водитель «Тойоты Камри» двигался со стороны улицы Розы Люксембург. Детей в возрасте 7 и 8 лет, попавших под колёса автомобиля, с травмами доставили в больницу.
«Сотрудники ГАИ призывают водителя добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции. Граждан, что-либо знающих о личности предполагаемого виновника ДТП или его местонахождении, просят сообщить об этом в органы внутренних дел», — добавили в МВД.
Ранее irk.aif.ru рассказывали, как в посёлке Молодёжный под Иркутском сбили 11-летнего велосипедиста, который ехал с нарушениями правил.