Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель в Иркутске наехал на двоих детей на пешеходном переходе и скрылся

Пострадали дети в возрасте 7 и 8 лет.

Около полудня 11 июля 2026 водитель наехал на двух детей, которые перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Ленинском районе Иркутска, и скрылся с места происшествия. Об этом irk.aif.ru сообщили в областном МВД. Сейчас нарушителя разыскивают сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 20-м Советском переулке в районе строения № 233Б по улице Баумана, водитель «Тойоты Камри» двигался со стороны улицы Розы Люксембург. Детей в возрасте 7 и 8 лет, попавших под колёса автомобиля, с травмами доставили в больницу.

«Сотрудники ГАИ призывают водителя добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции. Граждан, что-либо знающих о личности предполагаемого виновника ДТП или его местонахождении, просят сообщить об этом в органы внутренних дел», — добавили в МВД.

Ранее irk.aif.ru рассказывали, как в посёлке Молодёжный под Иркутском сбили 11-летнего велосипедиста, который ехал с нарушениями правил.