В Красноярском крае золодобытчика обязали выпустить в природу 1,5 тонны мальков

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, еще в 2016 году при разработке месторождения россыпного золота на реке Нойба золотодобывающая компания должна была в обязательном порядке принять меры по восполнению ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам. Это обязательное условие для всех промышленных недропользователей. В данном случае речь шла о выпуске в реку молоди рыбы.