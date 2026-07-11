Трасса федерального значения Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыта

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень поднялся уровень воды. Вода вышла на проезжую часть на 196-м километре федеральной дороги Р-351 в Талицком районе, из-за чего участок полностью закрыли для транспорта. Ограничение действует в обоих направлениях, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.