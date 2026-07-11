Трасса федерального значения Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыта

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень поднялся уровень воды. Вода вышла на проезжую часть на 196-м километре федеральной дороги Р-351 в Талицком районе, из-за чего участок полностью закрыли для транспорта. Ограничение действует в обоих направлениях, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Объезд организован через Квашнинское, Ирбит и Байкалово. Водителям необходимо съехать с трассы Р-351 на 140-м километре и вернуться на нее на 205-м километре.
На перекрытом участке работают сотрудники Госавтоинспекции, установлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Водителей просят заранее учитывать ограничения, пользоваться маршрутом объезда и выполнять указания инспекторов.