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Трасса федерального значения Екатеринбург — Тюмень полностью перекрыта

Движение остановили в обоих направлениях на 196-м километре федеральной дороги Р-351 в Талицком районе.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень поднялся уровень воды. Вода вышла на проезжую часть на 196-м километре федеральной дороги Р-351 в Талицком районе, из-за чего участок полностью закрыли для транспорта. Ограничение действует в обоих направлениях, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Объезд организован через Квашнинское, Ирбит и Байкалово. Водителям необходимо съехать с трассы Р-351 на 140-м километре и вернуться на нее на 205-м километре.

На перекрытом участке работают сотрудники Госавтоинспекции, установлены временные дорожные знаки и предупреждающие щиты. Водителей просят заранее учитывать ограничения, пользоваться маршрутом объезда и выполнять указания инспекторов.