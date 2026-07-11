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В Пермском крае спасли из карстовой ямы двух собак

Животные оказались в провале глубиной порядка 12 метров.

Паблик «Моё Осинцево» сообщил о спасении из карстовой ямы двух собак.

В ночь на 11 июля 2026 года в окрестностях деревни Пашёво в Пермском крае была проведена операция по спасению двух собак, оказавшихся в карстовом провале глубиной 12 метров. В ней участвовали добровольцы и альпинисты из Перми.

«Вся операция развернулась глубокой ночью в грозу под свет молний и фонарей. И сейчас несколько настоящих героев везут двух спасённых собачек в Пермь. Они худые, обезвоженные и при этом очень добрые», — приводит подробности сообщество «У друга нет породы».

Спасатели договорились с зоогостиницей о размещении собак на сутки. Решения о их дальнейшей судьбе пока нет.

Напомним, о двух оказавшихся в яме собаках стало известно 9 июля. О появлении огромного карстового провала посреди поля очевидцы сообщили 2 мая 2026 года.