В Пермском крае спасли из карстовой ямы двух собак

«Вся операция развернулась глубокой ночью в грозу под свет молний и фонарей. И сейчас несколько настоящих героев везут двух спасённых собачек в Пермь. Они худые, обезвоженные и при этом очень добрые», — приводит подробности сообщество «У друга нет породы».