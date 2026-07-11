Евпатория и Саки в Крыму остаются без электроснабжения

«В связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе», — говорится в сообщении компании в соцсетях.
Ранее в «Крымэнерго» сообщили о проведении работ над устранением аварий в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и четырех районах на севере Крыма.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше