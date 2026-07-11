Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евпатория и Саки в Крыму остаются без электроснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Евпатория и Саки и близлежащие районы в Крыму остаются без электроснабжения, энергетики работают над устранением аварий, сообщило в субботу ГУП «Крымэнерго».

«В связи с проводимыми аварийно-восстановительными работами электроснабжение отсутствует в городском округе Евпатория, городе Саки, Сакском районе», — говорится в сообщении компании в соцсетях.

Ранее в «Крымэнерго» сообщили о проведении работ над устранением аварий в Джанкое, Красноперекопске, Армянске и четырех районах на севере Крыма.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше