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Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

Происшествия случились в Сосновском и Шатковском округах.

Источник: Время

В Нижегородской области зафиксированы два смертельных случая на воде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

В Сосновском на пруду «Комсомольский» сотрудники полиции извлекли из воды тело мужчины. Его личность устанавливается, обстоятельства происшествия выясняются.

Ещё один трагический случай произошёл в Шатковском округе. В селе Лесогорск мужчина 1967 года рождения ушёл на рыбалку и не вернулся. Позже очевидцы обнаружили и извлекли его тело из пруда Соломенный.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды.

Ранее сообщалось, что 77-летний нижегородец погиб во время купания на озере Земснаряд.

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