Два человека утонули в Нижегородской области за сутки

В Нижегородской области зафиксированы два смертельных случая на воде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
В Сосновском на пруду «Комсомольский» сотрудники полиции извлекли из воды тело мужчины. Его личность устанавливается, обстоятельства происшествия выясняются.
Ещё один трагический случай произошёл в Шатковском округе. В селе Лесогорск мужчина 1967 года рождения ушёл на рыбалку и не вернулся. Позже очевидцы обнаружили и извлекли его тело из пруда Соломенный.
Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности при отдыхе у воды.
Ранее сообщалось, что 77-летний нижегородец погиб во время купания на озере Земснаряд.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше