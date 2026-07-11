В Петербурге задержали воспитательницу детсада за фиктивный брак с иностранцем

Воспитательницу детского сада задержали в Петербурге за фиктивный брак с иностранцем. Инцидент произошел в Выборгском районе. В мае 2021 года 54-летняя начальница частной фирмы предложила своей 46-летней знакомой, воспитательнице детского сада, заключить фиктивный брак с 27-летним иностранцем. Взамен она обещала женщине 50 тысяч рублей. Воспитательнице предложение пришлось по душе, и она согласилась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.