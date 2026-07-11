Родственникам погибшего на турбазе воронежца выплатят более 2 млн рублей

Отметим, что уголовное дело в отношении начальника конюшни завершилось обвинительным приговором: ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Его признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека), так как юноше он не выдал соответствующее оборудование — шлем и обувь для конных прогулок. В итоге воронежец не удержался в седле, упал на асфальт и ударился головой. Его доставили в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы.