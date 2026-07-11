«Купил новую рогатку, проверял»: в Челябинске задержали мужчину, который расстрелял окно

В июле в полицию Челябинска стали поступать жалобы от жителей одного из домов. Люди рассказывали, что неизвестный повредил стекла в их квартирах. Оперативники уголовного розыска взялись за дело. Они обошли квартиры соседних домов и опросили сотни человек. Такая кропотливая работа принесла результаты — нашлись очевидцы, которые видели, кто и откуда стрелял.
В итоге полицейские вышли на след и задержали нарушителя. Им оказался уроженец Свердловской области 56 лет. На месте его проживания оперативники нашли охотничью рогатку и металлические шарики. Именно из них мужчина стрелял в сторону жилого дома, разбивая окна.
— Купил неделю назад новую охотничью рогатку. Проверял и попал в окно. Так получилось, я не специально стрелял. Очень сожалею, даже не понял что попал, — рассказал мужчина полицейским.
Теперь стрелку грозит ответственность по закону. Кроме того, ему придется возместить ущерб всем пострадавшим челябинцам.
— Если надо — вставлю стекла, — добавил «стрелок».