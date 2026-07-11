«Купил новую рогатку, проверял»: в Челябинске задержали мужчину, который расстрелял окно

В июле в полицию Челябинска стали поступать жалобы от жителей одного из домов. Люди рассказывали, что неизвестный повредил стекла в их квартирах. Оперативники уголовного розыска взялись за дело. Они обошли квартиры соседних домов и опросили сотни человек. Такая кропотливая работа принесла результаты — нашлись очевидцы, которые видели, кто и откуда стрелял.