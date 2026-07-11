Дождевой паводок в Прикамье затопил горное село

Жители надеются на то, что дожди прекратятся и вода начнет спадать. Но синоптики предполагают, что сильные ливни продолжатся еще несколько дней. МЧС предупредило о дождевых паводках 12 и 13 июля. В Кыну готовят места для тех, чьи жилища наиболее пострадали от затопления — людей разместят в пунктах эвакуации.