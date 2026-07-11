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Дождевой паводок в Прикамье затопил горное село

Из-за проливных дождей село Кын, находящееся в горной части Пермского края, оказалось частично затоплено. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Из-за проливных дождей село Кын, находящееся в горной части Пермского края, оказалось частично затоплено. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Из берегов вышли четыре реки — Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка. Под водой оказались приусадебные участки, подтоплено семь домов. Дождевой паводок повредил три моста в селе.

Энергетики вынуждены отключить подачу электроэнергии для безопасности местных жителей. Свет включат после схода воды.

Сейчас в Кыну работают спасатели — 80 человек и 30 единиц техники, в том числе погрузчики и самосвалы.

Жители надеются на то, что дожди прекратятся и вода начнет спадать. Но синоптики предполагают, что сильные ливни продолжатся еще несколько дней. МЧС предупредило о дождевых паводках 12 и 13 июля. В Кыну готовят места для тех, чьи жилища наиболее пострадали от затопления — людей разместят в пунктах эвакуации.

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