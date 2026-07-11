В пригороде Челябинска ликвидируют крупный пожар на складе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В поселке Садовый произошло возгорание в здании склада. К моменту прибытия первых подразделений горела техника и бочки с ГСМ на открытой территории и частично внутри склада», — прокомментировали в региональном Главке МЧС.
Район считается безводным. Туда были направлены дополнительные силы. На тушении работают звенья газодымозащитной службы Челябинского гарнизона.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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