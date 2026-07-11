Топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 99 АЗС

В канале министерства на платформе МАКС опубликован перечень АЗС, на которых топливо поступило в свободную продажу 11 июля.
Так, по данным реестра минтопэнерго, бензин и дизтопливо можно купить на 99 заправках в различных районах республики, включая такие крупные города, как Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория и Феодосия.
В Севастополе топливо можно купить по ранее полученным QR-кодам, а также в свободной продаже на девяти заправках сети «АТАН», уточнил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.