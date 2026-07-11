На Дону задержали краснодарца, незаконно перевозившего бензин на продажу

По данным полиции, задержанный в течение недели, по согласованию с операторами автозаправочных станций, приобретал топливо на заправках в Горячем Ключе и Краснодаре в обход установленных ограничений. Отпуск осуществлялся в металлические бочки объемом 200 л, не соответствующие требованиям пожарной безопасности.
Топливо изъято из оборота, транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Водитель привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки опасных грузов.
Сейчас проводятся мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц АЗС за нарушения оказания услуг потребителям, санкция по которым предусматривает штраф от 300 до 400 тыс. руб.