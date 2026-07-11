На Дону задержали краснодарца, незаконно перевозившего бензин на продажу

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области задержан 50-летний житель Краснодарского края, перевозивший в грузовом фургоне 1,6 тонны бензина для нелегальной перепродажи по завышенной цене населению Донецкой и Луганской Народных Республик. Транспортное средство не было оборудовано для перевозки опасных грузов, сообщили в ГУ МВД по региону.