Воронежские спасатели приняли 58 заявок об упавших из-за непогоды деревьев

Спасателям за сутки поступило 58 заявок об упавших из-за непогоды ветках и деревьях в Воронеже. Последствия сильного ветра и дождя с градом, который случился накануне устраняют спасатели, сотрудники управ района и управляющие компании. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.