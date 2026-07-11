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Воронежские спасатели приняли 58 заявок об упавших из-за непогоды деревьев

Устранение последствий непогоды продолжается.

Источник: Freepik

Спасателям за сутки поступило 58 заявок об упавших из-за непогоды ветках и деревьях в Воронеже. Последствия сильного ветра и дождя с градом, который случился накануне устраняют спасатели, сотрудники управ района и управляющие компании. Об этом сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

В частности, как сообщали воронежцы, дерево упало и перегородило проезд на улице Небольсина. Другое дерево рухнуло на забор детского сада и автомобиль на бульваре Победы.

В ГО и ЧС подчеркивают: 58 — это именно число заявок. Иногда люди сообщают об одном и том же упавшем дереве, но с разными ориентирами.

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