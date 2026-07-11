В Перми менеджер автоцентра присвоил более 330 тысяч рублей клиента

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Мужчина пояснил, что между ним и потерпевшим был заключен договор на поставку запчастей для ремонта транспорта. В целях выполнения обязательств он приобрел коленчатый вал и заказал в Китае остальные детали, но каких-либо документов у него не сохранилось. Прибывшие из-за границы детали он забирать не стал, так как уже вернул деньги потерпевшему, чем полностью возместил ему ущерб.