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В Омске ищут электросамокатчика, который сбил ребёнка и скрылся

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с электросамокатом в Омске.

Источник: Аргументы и факты

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по сообщению в соцсетях. 9 июля около 11 часов вечера у парка им. 30-летия ВЛКСМ молодой человек на электросамокате сбил девочку 8 лет. Она переходила дорогу с родителями на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии ребёнок сильно травмировал ногу. Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские устанавливают его личность.

Согласно правилам дорожного движения, пересечение проезжей части на велосипедах и СИМ запрещено. Перед пешеходным переходом водитель обязан спешиться.

Ранее власти обратились к омичам на фоне роста случаев ДТП с участием детей. В правительстве региона напомнили, что дети не всегда могут оценить опасность, взрослые же своим примером формируют их поведение.