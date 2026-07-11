В Омске ищут электросамокатчика, который сбил ребёнка и скрылся

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по сообщению в соцсетях. 9 июля около 11 часов вечера у парка им. 30-летия ВЛКСМ молодой человек на электросамокате сбил девочку 8 лет. Она переходила дорогу с родителями на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии ребёнок сильно травмировал ногу. Водитель с места происшествия скрылся. Полицейские устанавливают его личность.
Согласно правилам дорожного движения, пересечение проезжей части на велосипедах и СИМ запрещено. Перед пешеходным переходом водитель обязан спешиться.
Ранее власти обратились к омичам на фоне роста случаев ДТП с участием детей. В правительстве региона напомнили, что дети не всегда могут оценить опасность, взрослые же своим примером формируют их поведение.