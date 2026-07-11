В Омске ищут электросамокатчика, который сбил ребёнка и скрылся

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по сообщению в соцсетях. 9 июля около 11 часов вечера у парка им. 30-летия ВЛКСМ молодой человек на электросамокате сбил девочку 8 лет. Она переходила дорогу с родителями на разрешающий сигнал светофора.