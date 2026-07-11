Паслер обратился к свердловчанам в связи ухудшением паводковой обстановки

Проливные дожди привели к подъему уровня воды в реках Свердловской области, переливам через дороги, подтоплению и разрушению мостов, сообщил губернатор Денис Паслер, обратившись к жителям региона.
В Талицком муниципальном округе на 196-м километре федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» из-за подъема воды в реке Куяр провалилось дорожное полотно. Движение перекрыто в обоих направлениях, на месте работают экстренные и дорожные службы.
Объезд организован по маршруту: съезд с трассы Р-351 на 140-м километре — Квашнинское — Ирбит — Байкалово — возвращение на федеральную дорогу на 205-м километре.
В Пышминском районе полностью закрыты дороги возле плотины в деревне Катарач, а также в районе села Печеркино и деревни Пульниково. Ограничения будут действовать до снижения уровня воды в реке.
«При планировании поездок по региону прошу учитывать введенные ограничения на трассах и выбирать альтернативные маршруты, а при возможности — отказаться от дальних поездок», — обратился Денис Паслер к свердловчанам.
Информацию о перекрытии федеральных трасс можно получить в диспетчерской службе «Уралуправтодора» по телефону 8−800−200−63−06. Данные о дорожной обстановке также публикует Госавтоинспекция Свердловской области.