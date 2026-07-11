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Паслер обратился к свердловчанам в связи ухудшением паводковой обстановки

В регионе мобилизованы все силы и средства для оперативного устранения последствий непогоды.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 89% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Проливные дожди привели к подъему уровня воды в реках Свердловской области, переливам через дороги, подтоплению и разрушению мостов, сообщил губернатор Денис Паслер, обратившись к жителям региона.

В Талицком муниципальном округе на 196-м километре федеральной трассы Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» из-за подъема воды в реке Куяр провалилось дорожное полотно. Движение перекрыто в обоих направлениях, на месте работают экстренные и дорожные службы.

Объезд организован по маршруту: съезд с трассы Р-351 на 140-м километре — Квашнинское — Ирбит — Байкалово — возвращение на федеральную дорогу на 205-м километре.

В Пышминском районе полностью закрыты дороги возле плотины в деревне Катарач, а также в районе села Печеркино и деревни Пульниково. Ограничения будут действовать до снижения уровня воды в реке.

«При планировании поездок по региону прошу учитывать введенные ограничения на трассах и выбирать альтернативные маршруты, а при возможности — отказаться от дальних поездок», — обратился Денис Паслер к свердловчанам.

Информацию о перекрытии федеральных трасс можно получить в диспетчерской службе «Уралуправтодора» по телефону 8−800−200−63−06. Данные о дорожной обстановке также публикует Госавтоинспекция Свердловской области.

В экстренной ситуации следует звонить по номеру 112. Пожарно-спасательная служба МЧС России доступна по номеру 101, телефон доверия ГУ МЧС России по Свердловской области — +7 (343) 262−99−99.

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