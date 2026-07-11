Стали известны подробности ЧП с катером, произошедшего на Иртыше в Омске

Вечер 10 июля в Омске едва не закончился трагедией. В центре города, вблизи Ленинградского моста, посреди Иртыша перевернулся катер. На борту было 10 человек. Без спасательных жилетов.
Выжили все благодаря счастливой случайности: мимо проплывали несколько катеров. Неравнодушные люди вытащили тех, кто цеплялся за жизнь из последних сил.
Оказалось, что компания друзей каталась по вечернему Иртышу, как вдруг налетел сильный ветер и начался ливень. 10 человек тонули, а катер шёл ко дну. Экипаж шедшего вблизи судна сбросил людям спасательные средства со своего катера.