Нашли только рюкзак — под Красноярском пропал 19-летний турист

Спасатели в который раз напоминают, что не стоит ходить в лес в одиночку. Особенно это касается детей и пожилых людей. Перед походом нужно обязательно сообщить родным или близким предполагаемый маршрут и затем следовать ему. И указать время возвращения. Если заблудились — звонить на 101 или 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.