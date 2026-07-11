Служба ОКН: обязать собственника восстановить снесенное здание на Правой набережной невозможно

«Работа по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в Калининградской области, велась как минимум с 1957 года. Только с начала 2026 года Служба внесла в списки уже 45 объектов культурного наследия. На государственном учете сейчас состоит более двух тысяч объектов. Охватить все здания довоенной постройки в области невозможно», — добавили в Службе.