Служба ОКН: обязать собственника восстановить снесенное здание на Правой набережной невозможно

Обязать собственника восстановить снесенное историческое здание администрации мукомольного завода на Правой набережной невозможно, так как оно не являлось объектом культурного наследия. Об этом сообщили представители региональной Службы госохраны ОКН в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».
В ведомстве также отметили, что здание не внесли в реестр ОКН, потому что ранее его не выявили. Соседнее здание было внесено в реестр до создания Службы, которая была образована в 2008 году.
«Работа по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в Калининградской области, велась как минимум с 1957 года. Только с начала 2026 года Служба внесла в списки уже 45 объектов культурного наследия. На государственном учете сейчас состоит более двух тысяч объектов. Охватить все здания довоенной постройки в области невозможно», — добавили в Службе.
О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц (АО «Калининградский мукомольный завод»).
9 июля подрядчик завершил работы по сносу исторического здания, несмотря на предписание региональной Службы госохраны ОКН.
8 июля представители компании «Русский хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».
Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.
8 июля начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков заявил «Новому Калининграду», что историческое здание администрации мукомольного завода необходимо восстановить, а утраченные в ходе демонтажа элементы — воссоздать.