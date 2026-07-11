Трагедия на воде в Воротынце: женщина скончалась до приезда скорой

В Нижегородской области произошёл еще один смертельный случай на воде. Инцидент зафиксирован в Воротынце на реке Гремячка.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, родственники вытащили из воды тонувшую женщину. Однако спасти её не удалось — она скончалась, не приходя в сознание, до прибытия бригады скорой помощи.
Тело погибшей передано сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что два человека утонули в Нижегородской области за сутки.
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