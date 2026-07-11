В Перми возобновилось движение электричек после остановки из-за ливня

Движение электричек возобновилось в Перми после остановки из-за ливня, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Из-за обильных дождей произошёл выход воды вблизи железнодорожных путей в районе остановочного пункта «Славянова» в Перми. Было остановлено движение трёх электропоездов пригородного сообщения. После проведения очистки движение восстановлено.
«Железнодорожники совместно с региональными властями мониторят обстановку в Пермском крае и предпринимают все необходимые меры для движения электропоездов в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Ранее движение пригородных поездов останавливалось из-за сильных ливней 30 июня 2026 года.