Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев прокомментировал ДТП с детьми в Ленинском районе Иркутска

IrkutskMedia, 11 июля. Глава Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своих социальных сетях комментарий дорожного инцидента, который произошел сегодня днём в Ленинском округе столицы региона. Губернатор написал в своём посте в канале в «МАКСЕ» (12+), что Госавтоинспекция разыскивает водителя, который совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов и скрылся. Игорь Кобзев написал также, что мужчину призывают добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry допустил наезд на двух несовершеннолетних, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП. В результате дети 7 и 8 лет с травмами были доставлены в больницу.

Граждан, что-либо знающих о личности предполагаемого виновника ДТП или его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: (3952) 21−76−00, 21−76−01 или 102.

Ранее агентство сообщало, что в Зиминском районе сегодня около 4.00 на 1633-м км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки Nissan Almera ехал из Иркутска в сторону Красноярска. Мужчина не убедился в безопасности выполняемого маневра, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с машиной Toyota Noah.