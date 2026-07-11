Игорь Кобзев прокомментировал ДТП с детьми в Ленинском районе Иркутска

IrkutskMedia, 11 июля. Глава Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своих социальных сетях комментарий дорожного инцидента, который произошел сегодня днём в Ленинском округе столицы региона. Губернатор написал в своём посте в канале в «МАКСЕ» (12+), что Госавтоинспекция разыскивает водителя, который совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов и скрылся. Игорь Кобзев написал также, что мужчину призывают добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции или ближайший отдел полиции.