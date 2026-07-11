Игорь Кобзев прокомментировал ДТП с детьми в Ленинском районе Иркутска

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Camry допустил наезд на двух несовершеннолетних, которые перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места ДТП. В результате дети 7 и 8 лет с травмами были доставлены в больницу.
Граждан, что-либо знающих о личности предполагаемого виновника ДТП или его местонахождении, просят сообщить об этом по телефонам: (3952) 21−76−00, 21−76−01 или 102.
Ранее агентство сообщало, что в Зиминском районе сегодня около 4.00 на 1633-м км автодороги Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки Nissan Almera ехал из Иркутска в сторону Красноярска. Мужчина не убедился в безопасности выполняемого маневра, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с машиной Toyota Noah.