Партию гашиша из Польши нашли в коробке передач от мотоцикла

Наркотик был привезен из Польши, он был спрятан в корпусе коробки передач для мотоцикла.
«В объяснениях они (преступники — Sputnik) рассказали, что взяли коробку у неизвестного лица в сопредельном государстве, которое попросило передать товар для личного пользования человеку из Минска», — рассказали в ГТК.
По информации ведомства, курьеры пояснили, что якобы не в курсе того, что находится внутри корпуса.
При дальнейшей проверке выяснилось, что получатели товара — двое несовершеннолетних.
В отношении одного из преступников, ввозивших гашиш, возбуждено уголовное дело по ст. 328−1 ч. 2 Уголовного кодекса Беларуси. Санкцией статьи предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Оперативная таможня проводит мероприятия по выявлению всех участников транснациональной преступной группы.