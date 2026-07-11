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Партию гашиша из Польши нашли в коробке передач от мотоцикла

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Партию гашиша весом около двух килограммов изъяли сотрудники Оперативной таможни, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Наркотик был привезен из Польши, он был спрятан в корпусе коробки передач для мотоцикла.

«В объяснениях они (преступники — Sputnik) рассказали, что взяли коробку у неизвестного лица в сопредельном государстве, которое попросило передать товар для личного пользования человеку из Минска», — рассказали в ГТК.

По информации ведомства, курьеры пояснили, что якобы не в курсе того, что находится внутри корпуса.

При дальнейшей проверке выяснилось, что получатели товара — двое несовершеннолетних.

В отношении одного из преступников, ввозивших гашиш, возбуждено уголовное дело по ст. 328−1 ч. 2 Уголовного кодекса Беларуси. Санкцией статьи предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Оперативная таможня проводит мероприятия по выявлению всех участников транснациональной преступной группы.