Экс-директора школы № 627 в Петербурге арестовали по делу о взятках

Кроме того, как пишет «Фонтанка», Кочетовой вменяют еще один эпизод. По версии следствия, в 2021 году она вместе с другими сотрудниками школы создала условия для победы определенного предпринимателя при закупке услуг по мытью окон, а в 2022 году получила вместе с коллегами взятку в размере 920 тыс. рублей от того же поставщика.