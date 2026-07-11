Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области мужчина из обиды подпалил дом жены

В Урюпинском районе повздоривший с женой мужчина с пьяных глаз подпалил частный дом.

В Урюпинском районе повздоривший с женой мужчина с пьяных глаз подпалил частный дом. Остановить огонь и спасти хотя бы часть постройки хуторянам удалось лишь благодаря внимательности соседей.

На этой неделе житель хутора Попов поругался с супругой и, дождавшись, пока все домочадцы уйдут из дома, не придумал ничего лучше, как разлить в коридоре бензин и чиркнуть спичкой.

Завидев дым, соседи 49-летнего хуторянина, уже имевшего проблемы с законом, сразу же вызвали пожарных. Преградив путь огню, сотрудники МЧС успели сохранить часть здания — в пожаре пострадала жилплощадь, принадлежащая сестре поджигателя.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, — сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. — За неповиновение сотруднику полиции житель Урюпинского района также привлечен к ответственности — сейчас он находится под административным арестом.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше