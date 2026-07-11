Паводок разрезал село в Пермском крае на 4 части, жители используют лодки

Село Кын оказалось разрезано на 4 части из-за паводка, сообщает глава Лысьвенского округа.
«Село разделено на 4 части, сообщение между ними осуществляется на лодках по реке Чусовая. В каждой части есть бутилированная вода и продукты питания», — рассказал глава Лысьвенского округа Александр Пермяков.
Он уточнил, что в селе Кын ведутся работы по восстановлению дорожного сообщения. Для этого доставили дорожную технику в составе пяти самосвалов, трёх погрузчиков, двух бортовых автомобилей и экскаватор.
Напомним, из-за подтопления в селе Кын отключено электроснабжение.