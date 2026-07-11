Воронежский бизнесмен скрыл миллионы от налоговой

Директор строительной организации с января 2020 года по август 2025 года не заплатил налоги и обязательные страховые взносы на общую сумму более 31,7 млн рублей (без учета штрафных санкций). Желая избежать принудительного списания задолженности по требованию налоговых органов, он сокрыл более 4,7 млн рублей, за счет которых должны были взыскать недоимки. Провернул он это, создав систему взаиморасчетов с контрагентами, исключающую зачисление денег на расчетные счета организации.