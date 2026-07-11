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Воронежский бизнесмен скрыл миллионы от налоговой

В Воронеже директора коммерческой организации будут судить за неуплату 31 млн налогов.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 67-летнего бизнесмена, обвиняемого в сокрытии доходов для налогообложения в крупном размере.

Директор строительной организации с января 2020 года по август 2025 года не заплатил налоги и обязательные страховые взносы на общую сумму более 31,7 млн рублей (без учета штрафных санкций). Желая избежать принудительного списания задолженности по требованию налоговых органов, он сокрыл более 4,7 млн рублей, за счет которых должны были взыскать недоимки. Провернул он это, создав систему взаиморасчетов с контрагентами, исключающую зачисление денег на расчетные счета организации.

— Следователем наложил арест на имущество фигуранта на общую сумму более 56 млн рублей на предварительном следствии. Уголовное дело передается в суд, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

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