В Петергофе 18-летнего парня обманом заставили вскрыть сейф с 3 млн рублей

Позже в полицию самостоятельно обратился 18-летний юноша. Он рассказал, что неизвестные связались с ним и под предлогом аннулирования доверенности на получение кредитов убедили его проникнуть в чужой дом, вскрыть сейф и забрать 3 млн рублей. Деньги он должен был передать другому мужчине, который ожидал его неподалеку.