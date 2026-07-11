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Смертельное ДТП произошло в Свердловской области на Тюменском тракте в зоне ремонтных работ

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в субботу, 11 июля, на Тюменском тракте в зоне проведения дорожных работ. Один водитель погиб, двое его пассажиров — в больнице. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

По данным ГАИ, ДТП произошло в 13:46 на 79-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Калина», мужчина 26 лет из Богдановича выехал на встречку и столкнулся с фурой Sitrak. После удара «Калину» отбросило на автомобиль Geely Monjaro. В результате водитель отечественной машины был госпитализирован в Богдановичскую ЦРБ, но скончался от полученных травм. Пассажирка, его супруга, и их трехлетний ребено, к также госпитализированы в Богдановичскую ЦРБ. Водители фуры и китайского паркетника Geely не пострадали.

На месте происшествия работают экипажи дорожно-патрульной службы. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся необходимые процессуальные действия. Назначено проведение расследования и необходимых экспертиз.