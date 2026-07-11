В Златоусте основные восстановительные работы после урагана завершат за выходные

Для более оперативного восстановления домов глава региона поручил привлечь к работам бригады из других муниципалитетов. Также Алексей Текслер поручил компании «ЧелябГЭТ» направить в Златоуст аварийные бригады для быстрого восстановления трамвайного движения. Сейчас на нескольких участках специалисты ремонтируют контактную сеть, а также расчищают пути от деревьев. В случае необходимости на время восстановления сети организуют компенсирующие автобусные маршруты.