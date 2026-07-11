В Златоусте основные восстановительные работы после урагана завершат за выходные

Сегодня, 11 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал в Златоуст, где провел срочное совещание по устранению последствий урагана, а также лично проконтролировал ход восстановительных работ, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По словам Алексея Текслера, большая часть таких работ завершится сегодня-завтра: это восстановление электро- и газоснабжения, ремонт домов и соцобъектов, которые остались без части кровли после шквалистого ветра, расчистка территорий и трамвайных путей от упавших деревьев.
Для более оперативного восстановления домов глава региона поручил привлечь к работам бригады из других муниципалитетов. Также Алексей Текслер поручил компании «ЧелябГЭТ» направить в Златоуст аварийные бригады для быстрого восстановления трамвайного движения. Сейчас на нескольких участках специалисты ремонтируют контактную сеть, а также расчищают пути от деревьев. В случае необходимости на время восстановления сети организуют компенсирующие автобусные маршруты.
Кроме того, в Златоуст направлены дополнительные силы регионального поисково-спасательного отряда.
«Сегодня основная задача — это восстановление электроснабжения во всех домах, решение проблем с кровлями многоквартирных домов и ряда социальных объектов. В настоящий момент работы по этому направлению организованы. Завершается расчистка от упавших деревьев», — сказал Алексей Текслер.
Ситуацию губернатор держит на личном контроле. Ход восстановительных работ также контролирует прокуратура.
Напомним, вечером 10 июля Златоуст оказался под ударом стихии: в городе прошла гроза с очень сильным ветром. Досталось также Миассу и Карталам.