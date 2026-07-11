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В Воронеже главу «Русского аппетита» не выпустили из СИЗО

Андрей Прытыкин подавал апелляцию на решение райсуда, но облсуд оставил решение без изменений.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский облсуд 10 июля в ответ на апелляцию оставил под стражей предпринимателя, обвиняемого в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. Речь идет о владельце «Русского аппетита». Напомним, ранее Коминтерновский райсуд Воронежа продлил Андрею Прытыкину срок содержания под стражей на период судебного разбирательства на три месяца — по 15 сентября 2026 года.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, фигурант в середине сентября 2020 года передал через посредника 250 тыс рублей должностным лицам для обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов облдумы.

— Суд апелляционной инстанции согласился с выводами райсуда о том, что обвиняемый в совершении особо тяжкого коррупционного преступления в случае изменения меры пресечения может скрыться от суда. Тем более, что медицинских противопоказаний для содержания подсудимого под стражей нет. Постановление райсуда оставлено без изменения, — сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.

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