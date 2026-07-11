В Воронеже главу «Русского аппетита» не выпустили из СИЗО

— Суд апелляционной инстанции согласился с выводами райсуда о том, что обвиняемый в совершении особо тяжкого коррупционного преступления в случае изменения меры пресечения может скрыться от суда. Тем более, что медицинских противопоказаний для содержания подсудимого под стражей нет. Постановление райсуда оставлено без изменения, — сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области.